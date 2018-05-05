За ходом протестной акции в Москве наблюдают казаки

За тем, что происходит в субботу во время протестной акции в центре Москвы , решила понаблюдать группа казаков. Они пришли в компании нескольких человек в форме времен Великой Отечественной войны.

Среди участников несанкционированной акции в Москве оказалось несколько казаков и сторонников президента Владимира Путина . Таким образом, они решили выразить свое несогласие с тем, что происходит на акции. За происходящем в центре Москвы можно следить по трансляциям в интернете. Вместе с казаками стоит несколько человек в военной форме времен Великой Отечественной войны, один из которых играет на гармошке. По всей видимости, казаки исполняли военную песню.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ранее в субботу активист «Левого фронта» Владимир Акименков посоветовал не ходить на субботнюю протестную акцию блогера Алексея Навального

«Было бы глупым сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов, от 6 мая до «НеДимонов». Сесть за интересы обманщика и манипулятора, который не только не способствует приближению чего-то более справедливого, чем путинский режим, — но и всячески помогает режиму воспроизводить это новейшее самодержавие», — написал Акименков в Faceebok.

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая акции протеста. Кроме столицы блогер призывал своих сторонников выходить на улицы в других городах.

Ранее Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Напомним, Навальному предлагали провести согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова, но Навальный отказался и заявил о планах провести акцию на намеченном месте. Прокуратура уже предупредила Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции и подчеркнула, что блогеру «были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты».