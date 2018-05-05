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За ходом протестной акции в Москве наблюдают казаки
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За ходом протестной акции в Москве наблюдают казаки 

Деловая газета «Взгляд» 5 мая 2018
За тем, что происходит в субботу во время протестной акции в центре Москвы, решила понаблюдать группа казаков. Они пришли в компании нескольких человек в форме времен Великой Отечественной войны.
Среди участников несанкционированной акции в Москве оказалось несколько казаков и сторонников президента Владимира Путина. Таким образом, они решили выразить свое несогласие с тем, что происходит на акции. За происходящем в центре Москвы можно следить по трансляциям в интернете. Вместе с казаками стоит несколько человек в военной форме времен Великой Отечественной войны, один из которых играет на гармошке. По всей видимости, казаки исполняли военную песню.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ранее в субботу активист «Левого фронта» Владимир Акименков посоветовал не ходить на субботнюю протестную акцию блогера Алексея Навального.
«Было бы глупым сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов, от 6 мая до «НеДимонов». Сесть за интересы обманщика и манипулятора, который не только не способствует приближению чего-то более справедливого, чем путинский режим, — но и всячески помогает режиму воспроизводить это новейшее самодержавие», — написал Акименков в Faceebok.
В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая акции протеста. Кроме столицы блогер призывал своих сторонников выходить на улицы в других городах.
Ранее Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Напомним, Навальному предлагали провести согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова, но Навальный отказался и заявил о планах провести акцию на намеченном месте. Прокуратура уже предупредила Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции и подчеркнула, что блогеру «были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты».
Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», — считает политолог Дмитрий Гусев.
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