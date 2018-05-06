Кому Романовы отдали нефть Российской империи

Сегодня Россию причисляют к списку самых могущественных нефтяных держав. Однако такое положение дел было далеко не всегда. Борьба за нефть стала частью геополитики. «Чёрная кровь» давалась России непросто.

Рокфеллер

Во второй половине XIX века человечество ещё не пользовалось для передвижения автомобилями, поэтому в отрасли нефтепромышленности активно производился не бензин, а керосин, который шёл на поддержание работоспособности осветительных приборов и малогабаритных устройств для приготовления пищи. Керосин был востребован и в социальной сфере: для нужд образования, здравоохранения, городского коммунального хозяйства.

На российском рынке монополия на промышленный выпуск керосина всецело принадлежала американской корпорации под управлением Рокфеллера. Отечественная нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая индустрии были в глубоком упадке, а потому были неконкурентоспособными.

Проблему усугубляла присутствовавшая в нашей стране откупная система, которая предоставляла иностранным кредиторам широкие просторы и полную свободу действий. В результате зарубежные арендаторы были заинтересованы в полном опустошении российских недр с целью максимальной собственной наживы. Наносимый ущерб в сотни раз обострялся тем, что правительство не пускало полученные с откупа земель средства на инновации и техническое переоснащение производства.

Всё меняется

Переломный момент произошел в 1872 году, когда власти страны осуществили глобальную реформу и отменили систему откупа на всех отечественных нефтепромыслах. Вместо этого правительство предложило приватизировать нефтеносные участки. Механизм осуществлялся путём открытых торгов за единовременную плату.

В итоге на всех незанятых казенных землях Кавказа открыли беспрепятственный поиск нефти не только для российских подданных, но и для иностранных инвесторов. Нефтеносные участки попали в руки первых российских предпринимателей Василия Кокорева и Петра Губонина , которые создали серьезную конкуренцию Рокфеллеру, благодаря созданию Бакинского нефтяного общества.

Объединенная структура специализировалась на добыче, переработке, транспортировке и реализации нефти. Таким образом, умелые действия компаньонов привели к тому, что к 1877 году компания добывала около трети всей российской нефти. Небывалый успех стимулировал остальных игроков внутреннего нефтяного рынка на создание собственных предприятий.

Первый нефтепровод

В начале 1870-х произошло событие, положившее начало массовой транспортировке нефти на большие расстояния. Роберт Нобель, шведский подданный, посланный в нашу страну за древесиной, обнаружил, что нефтеперерабатывающий завод куда прибыльнее производства оружия.

После покупки предприятия Нобель задумался о новом способе переправки нефти, так как ослы для этого дела не годились. Тогда и пришла идея о прокладке нефтепроводов для перекачки нефти, которые позволили бы переправлять «чёрное золото» во все регионы страны.

А после строительства первого в мире нефтеналивного судна «Зороастр» нефть стала международным достоянием и попала на внешний рынок, где пользовалась высоким спросом у иностранных покупателей. Инновационные технологии помогли вывести Россию в лидеры среди нефтяных держав мира и обогнать по нефтедобычи Америку в 1898 году. Безоговорочное первенство длилось 4 года.

Гонка нефтедобычи

Основным соперником Нобеля выступал транснациональный гигант « Royal Dutch/Shell ». На российском Кавказе также прочно обосновалась французская нефтяная компания Ротшильдов, которая в поиске конкурентных преимуществ перед Рокфеллером и Нобелем стала строить нефтяные танкеры для транспортировки нефти по Суэцкому каналу в целях сокращения пути из Атлантики в Индокитай. Бакинская нефть попала практически на все мировые континенты.

Начало ХХ века ознаменовалось позиционированием нефти в качестве стратегического товара. Тогда и была произнесена сакральная фраза английского адмирала Фишера: «Кто владеет нефтью, тот правит миром».

Акции отечественных и зарубежных нефтяных компаний стали козырными картами на Петербургской бирже.

Россия пережила острейший кризис нефтепромышленной отрасли в 1905 году, который пришелся на пик революции с забастовками рабочих, поджогами и погромами предприятий. В тот момент нефтедобыча упала практически до нуля, в связи с чем Россия лишилась своих европейских и восточных рынков сбыта. [С-BLOCK]

К началу Первой мировой войны резко обострилась борьба на внутреннем нефтяном рынке между крупнейшими ее игроками: Путиловым с Нобелем и Royal Dutch/Shell. Российская нефтедобывающая отрасль пережила Гражданскую и Отечественную войны, несколько английских интервенций, турецкую оккупацию части Кавказа.

Несмотря на исторические конфликты сфера нефтедобычи так и осталась стратегической, и не сломилась под натиском кризиса. Благодаря надежной, строившейся в течение 50 лет инфраструктуре при непосредственном участии иностранных инвестиций нефтяная промышленность смогла спокойно перенести удары судьбы без ощутимых потерь. Это позволило России не только не превратиться в сырьевой придаток остальных крупных государств, но и в исторически сжатые сроки построить мощную нефтяную индустрию.