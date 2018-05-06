Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,83%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов финансов и инвестиций, услуг и банковских услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General вырос на 0,83%, индекс ADX General подорожал на 0,08%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Gulf General Investment (DU:GGIC), которые подорожали на 0,032 п. (12,55%), закрывшись на отметке в 0,287. Котировки Drake&scull (DU:DSI) выросли на 0,050 п. (4,63%), завершив торги на уровне 1,130. Бумаги Shuaa capital (DU:SHUA) выросли в цене на 0,040 п. (3,77%), закрывшись на отметке 1,100.

Лидерами падения стали акции Arabtec (DU:ARTC), цена которых упала на 0,060 п. (3,17%), завершив сессию на отметке 1,830. Акции Aramex (DU:ARMX) поднялись на 0,070 п. (1,75%), закрывшись на уровне 3,920, а Dfm (DU:DFM) снизились в цене на 0,015 п. (1,55%) и завершили торги на отметке 0,955.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Arkan Building Materials Co PJSC (AD:ARKN), которые подорожали на 11,67% до отметки 0,6700, Rak Cement Co (AD:RKCC), которые набрали 8,96%, закрывшись на уровне 0,730, а также акции Rak Cmt&Cons (AD:RAKC), которые повысились на 8,70%, завершив сессию на отметке 1,000.

Лидерами падения стали акции Abd Nat Takafu (AD:TKFL), которые снизились в цене на 9,80%, закрывшись на отметке 4,60. Акции компании Sharjah Cement AD (AD:SCID) потеряли 9,48% и завершили сессию на уровне 1,050. Котировки Al Khazna Ins (AD:AKIC) снизились в цене на 8,00% до отметки 0,230.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (26) превысило количество закрывшихся в минусе (8), а котировки 2 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 14 компаний подорожали, 11 снизились, a 4 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Arabtec (DU:ARTC) упали до 3-летнего минимума, упав на 3,17%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 1,830. Котировки акций Aramex (DU:ARMX) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,75%, 0,070 п., и завершили торги на отметке 3,920. Котировки акций Al Khazna Ins (AD:AKIC) упали до исторического минимума, снизившись на 8,00%, 0,020 п., и завершили торги на отметке 0,230.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,97%, или 1,35, достигнув отметки $69,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,82%, или 1,34, до $74,96 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,22%, или 2,90, до отметки $1.315,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6730, а котировки EUR/AED упали на 0,23%, достигнув отметки 4,3944.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 92,42.