Рынок акций ОАЭ закрылся падением, DFM General снизился на 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, недвижимости и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General упал на 0,32%, индекс ADX General упал на 0,44%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Oman Insurance (DU:OIC), которые подорожали на 0,250 п. (14,71%), закрывшись на отметке в 1,950. Котировки Dxb comm bk (DU:CBD) выросли на 0,230 п. (6,10%), завершив торги на уровне 4,000. Бумаги Dfm (DU:DFM) выросли в цене на 0,044 п. (4,61%), закрывшись на отметке 0,999.

Лидерами падения стали акции Arabtec (DU:ARTC), цена которых упала на 0,080 п. (4,37%), завершив сессию на отметке 1,750. Акции Tabreed (DU:TABR) поднялись на 0,060 п. (3,33%), закрывшись на уровне 1,740, а Emaar properti (DU:EMAR) снизились в цене на 0,170 п. (3,14%) и завершили торги на отметке 5,250.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции United Arab Bk (AD:UAB), которые подорожали на 14,29% до отметки 1,200, Nat Bk Qaiwain (AD:NBQ), которые набрали 11,99%, закрывшись на уровне 2,99, а также акции Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD), которые повысились на 6,90%, завершив сессию на отметке 0,620.

Лидерами падения стали акции Sharjah Cement AD (AD:SCID), которые снизились в цене на 4,76%, закрывшись на отметке 1,000. Акции компании Gulf Cement Co (AD:GCEM) потеряли 2,78% и завершили сессию на уровне 1,0500. Котировки Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR) снизились в цене на 2,70% до отметки 0,7200.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (27) превысило количество закрывшихся в плюсе (9), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 13 компаний подешевели, 7 выросли, a 7 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Arabtec (DU:ARTC) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 4,37%, 0,080 п., и завершили торги на отметке 1,750. Котировки акций Emaar properti (DU:EMAR) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 3,14%, 0,170 п., и завершили торги на отметке 5,250.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,05%, или 0,73, достигнув отметки $70,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,00%, или 0,75, до $75,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,11%, или 1,40, до отметки $1.313,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,38%, достигнув отметки 4,3775.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 92,69.