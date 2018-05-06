«Бессмертный полк» шагает по планете: тысячи людей прошли с портретами родственников-ветеранов

По Европе и миру шагает акция «Бессмертный полк».

Больше 3 тысяч человек с ярко красными знаменами Победы и портретами своих родственников-фронтовиков вышли на улицы Мадрида

Под песни военных лет колонна прошла от центрального вокзала до площади Плаза-Де-Колон. Вместе с выходцами из стран СНГ в акции участвовало несколько сотен испанцев.

За океаном самые массовые акции в США . Например, в Нью-Йорке в шествии приняли участие почти 2 тысячи человек. К колонне по ходу присоединялись десятки новых участников. И так до самого Бэттери-парка, где вспоминали советских и американских ветеранов, с особенным удовольствием исполнили «Катюшу».

На улицах столицы США звучала и не менее легендарная «Калинка». Около тысячи человек с фотографиями своих родных прошли от Белого дома до мемориала Второй мировой. С каждым годом к россиянам присоединяются все больше американцев, которые тоже несут в руках портреты своих погибших фронтовиков.