Ещё
«Бессмертный полк» шагает по планете: тысячи людей прошли с портретами родственников-ветеранов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бессмертный полк» шагает по планете: тысячи людей прошли с портретами родственников-ветеранов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По Европе и миру шагает акция «Бессмертный полк».
Больше 3 тысяч человек с ярко красными знаменами Победы и портретами своих родственников-фронтовиков вышли на улицы Мадрида.
Под песни военных лет колонна прошла от центрального вокзала до площади Плаза-Де-Колон. Вместе с выходцами из стран СНГ в акции участвовало несколько сотен испанцев.
За океаном самые массовые акции в США. Например, в Нью-Йорке в шествии приняли участие почти 2 тысячи человек. К колонне по ходу присоединялись десятки новых участников. И так до самого Бэттери-парка, где вспоминали советских и американских ветеранов, с особенным удовольствием исполнили «Катюшу».
На улицах столицы США звучала и не менее легендарная «Калинка». Около тысячи человек с фотографиями своих родных прошли от Белого дома до мемориала Второй мировой. С каждым годом к россиянам присоединяются все больше американцев, которые тоже несут в руках портреты своих погибших фронтовиков.
Вчера, 8 мая акция «Бессмертный полк» впервые прошли по улицам с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, жители Женевы и Амстердама.
ТК «Звезда»: последние новости
Военнослужащие ЗВО примут участие во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области Юнармейцы проведут акцию «Бессмертный полк» в Берлине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1614
Умер Владимир Сапунов15
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию264
Украине запретили использовать «Джавелины»250
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс213
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение