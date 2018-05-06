Ещё
По Лиссабону в «Бессмертном полку» прошла российская делегация на «Евровидении»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По Лиссабону в «Бессмертном полку» прошла российская делегация на «Евровидении» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Около 400 человек, среди которых — представители России на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошли в «Бессмертном полку» в рамках праздника Победы и Мира в Лиссабоне.
Шествие «Бессмертного полка» состоялось вокруг площади Аламеда португальской столицы. Здесь эта акция проходит уже четвертый год, передает ТАСС.
«Начинали мы на небольшой площади, без сцены, была семейная атмосфера, потихоньку акция выросла в масштабное шествие. Для нас всех, соотечественников, это очень важный праздник, который объединяет все народы — в нашем полку идут флаги многих бывших советских республик», — сказала координатор акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне Жанна Кунчева.
Она добавила, что люди приезжают на эту акцию со всех уголков страны, даже с островов.
В колонне, кроме табличек с именами и фотографиями участников войны, также были флаги России, Белоруссии, Украины, Армении, Молдавии и Грузии. На праздник многие пришли семьями, с георгиевскими ленточками и в солдатских гимнастерках.
Ажиотаж вызвало появление на площади Аламеда Юлии Самойловой, которая представляет Россию на «Евровидении». С ней фотографировались, желали удачи на конкурсе, предложили возглавить колонну.
«Мы должны помнить о подвиге наших дедов не только 9 мая, а каждый день. И ни за что не допустить повторения того, что происходило в 1941-1945 годах», — сказал глава российской делегации на «Евровидении», главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Торжества продолжил концерт на площади. Гости могли также попробовать солдатскую кашу, пироги и борщ.
Ранее в воскресенье акция состоялась также в Сеуле, Нью-Йорке, Сиднее. В некоторых странах в этом году акция «Бессмертный полк» состоялась впервые.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему российская нефть уходит из Европы в Китай В Стокгольме акция «Бессмертный полк» завершилась гимном СССР В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован48
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1790
Умер Владимир Сапунов48
Путин снял взыскание с главы Минтранса144
В Турции задумались об отмене виз для россиян50
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение