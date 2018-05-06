Памятная акция в честь Дня Победы прошла в Хельсинки 

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая. /ТАСС/. Акция «За несколько дней до Победы» состоялась в воскресенье в Хельсинки в парке Кивикко, где расположен памятник советским военнопленным, погибшим в годы войны. Мероприятие собрало несколько десятков человек.
Мемориал в Кивикко появился в 1946 году по инициативе Общества «Финляндия — СССР» (теперь — Общество «Финляндия — Россия»). Там похоронен 21 советский военнопленный, содержавшийся в столичном районе Контула, и еще 13 солдат.
По словам одного из организаторов акции Ларисы де Роберти, почтить память павших российские соотечественники приезжают к обелиску в Кивикко ежегодно. «Это народная акция, мы проводим ее по зову сердца», — сказала она.
Собравшиеся возложили цветы к памятнику, после чего состоялась минута молчания. Затем пришедшие на акцию дети символично запустили в небо шары — «в честь Победы и мира», как пояснили организаторы.
Мероприятия в честь Дня Победы будут проходить в Финляндии также 9 мая. В том числе в этот день состоятся два шествия «Бессмертный полк».
Всего на территории Финляндии находится более 80 захоронений советских военнослужащих. Самое крупное расположено в районе Миккели, где покоятся 2 тыс. 813 наших военнопленных. По всей стране эти захоронения содержатся в соответствии с двусторонним соглашением между Финляндией и РФ.