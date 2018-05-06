Памятная акция в честь Дня Победы прошла в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ , 6 мая. / ТАСС /. Акция «За несколько дней до Победы» состоялась в воскресенье в Хельсинки в парке Кивикко, где расположен памятник советским военнопленным, погибшим в годы войны. Мероприятие собрало несколько десятков человек.

Мемориал в Кивикко появился в 1946 году по инициативе Общества «Финляндия — СССР» (теперь — Общество «Финляндия — Россия»). Там похоронен 21 советский военнопленный, содержавшийся в столичном районе Контула, и еще 13 солдат.

По словам одного из организаторов акции Ларисы де Роберти, почтить память павших российские соотечественники приезжают к обелиску в Кивикко ежегодно. «Это народная акция, мы проводим ее по зову сердца», — сказала она.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику, после чего состоялась минута молчания. Затем пришедшие на акцию дети символично запустили в небо шары — «в честь Победы и мира», как пояснили организаторы.

Мероприятия в честь Дня Победы будут проходить в Финляндии также 9 мая. В том числе в этот день состоятся два шествия «Бессмертный полк».