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Военнослужащие ЗВО примут участие во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка»
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Военнослужащие ЗВО примут участие во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 4 тыс. военнослужащих участников парада 9 мая на Дворцовой площади, также украсят свою форму и борта военной техники.
В ходе подготовки к торжественным событиям, посвященным празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие Санкт-Петербургского территориального гарнизона примут участие в военно-патриотической акции «Георгиевская ленточка».
В апреле 2005 года в России впервые стартовала общественная акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы. Устроители акции на своем сайте рекомендовали прикреплять георгиевскую ленточку на лацкан одежды, повязать «на руку, на сумку или на антенну автомобиля».
Более 4 тыс. военнослужащих участников парада 9 мая на Дворцовой площади, также украсят свою форму и борта военной техники, которая будет проходить в парадном расчете, черно-оранжевым биколором.
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