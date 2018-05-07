Промсвязьбанк уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц

По «Классическому» (от 31 до 1 095 дней) ставки снижены на 0,9—2 процентных пункта в рублях. Теперь он открывается в рублях под 5,1—6,05% годовых. Минимальная сумма — от 1 млн рублей. Пополнение и частичное снятие средств, а также досрочное расторжение не предусмотрено. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально, в конце срока.

По «Управляемому» (от 60 до 365 дней) ставки уменьшены на 0,77—1,4 п.п. в рублях, до 3,58—4,24% годовых. Предусмотрено пополнение, кроме последних 14 календарных дней срока размещения депозита. Максимальная сумма депозита не может превышать 300% от первоначальной суммы размещения. Возможно частичное изъятие суммы депозита, кроме 14 первых календарных дней срока размещения депозита. При этом сумма остатка должна составлять не менее 70% от первоначальной суммы депозита. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально, в конце срока. Предусмотрено досрочное расторжение.

Продуктовый виджет

По «Растущему» (от 31 до 1095 дней) ставки снижены на 0,54-1,62 п.п. в рублях. Действующие ставки в рублях 4,58-5,45% годовых. Пополнение предусмотрено, кроме последних 30 календарных дней размещения депозита. Частично изымать сумму нельзя. Выплата процентов ежемесячно, ежеквартально, в конце срока. Досрочное расторжение не предусмотрено.

По «Гибкому» (от 31 до 1095 дней) ставки в рублях снижены на 0,85—1,9 п.п., теперь они составляют 4,84—5,75% годовых. Пополнять депозит нельзя. Частичное изъятие суммы предусмотрено, кроме первых 30 календарных дней размещения депозита. Минимальный остаток не может быть менее 10% от суммы депозита. Досрочное расторжение не предусмотрено. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально, в конце срока.

Минимальная сумма последних трех депозитов — от 500 тыс. рублей.