Интерпромбанк уменьшил ставки по рублевым вкладам

Интерпромбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,1 процентного пункта. Доходность депозита «Классический» (на 31, 91, 181, 367, 551 и 732 дня) составит 3—7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Сберегательный» открывается под 5,9—6,4%, а «Сберегательный-пенсионный» — под 6,4—6,9% годовых. Срок депозитов — 181 и 367 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы по ним не предусмотрены.

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