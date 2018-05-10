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Интерпромбанк уменьшил ставки по рублевым вкладам
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Интерпромбанк уменьшил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 38 минут назад
Интерпромбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,1 процентного пункта. Доходность депозита «Классический» (на 31, 91, 181, 367, 551 и 732 дня) составит 3—7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Сберегательный» открывается под 5,9—6,4%, а «Сберегательный-пенсионный» — под 6,4—6,9% годовых. Срок депозитов — 181 и 367 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы по ним не предусмотрены.
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