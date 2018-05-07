Банк «Воронеж» понизил ставки по вкладам в рублях

Банк «Воронеж» снизил ставки по рублевым вкладам. Доходность «Сезонного» (от 200 тыс. рублей на 367 дней) составит 6,15% (вместо 6,95%), «Оптимального» (от 50 тыс. рублей на 181 день) — 5,5% (ранее — 6,3%), а «Классического» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 6% годовых (прежде — 6,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Классический+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,7% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

«Динамичный» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5,25% годовых (ранее — под 5,95%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) открывается под 3,75% годовых (вместо 4,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады, кроме «Сезонного» и «Оптимального», можно пополнять.