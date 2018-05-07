Ещё
Банк «Воронеж» понизил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

Банк «Воронеж» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Воронеж» снизил ставки по рублевым вкладам. Доходность «Сезонного» (от 200 тыс. рублей на 367 дней) составит 6,15% (вместо 6,95%), «Оптимального» (от 50 тыс. рублей на 181 день) — 5,5% (ранее — 6,3%), а «Классического» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 6% годовых (прежде — 6,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Классический+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,7% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Динамичный» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5,25% годовых (ранее — под 5,95%). Проценты ежемесячно капитализируются.
«Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) открывается под 3,75% годовых (вместо 4,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады, кроме «Сезонного» и «Оптимального», можно пополнять.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара вырос на 28 копейки, евро — на 49 копеек Российские фондовые торги открылись в плюсе Банк «Невастройинвест» повысил ставки по рублевым вкладам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели228
LIVE: Инаугурация президента России431
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»124
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев50
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой957
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение