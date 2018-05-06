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Американец сделал предложение девушке на акции «Бессмертный полк» в Нью‐Йорке
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Американский беспилотник "нацелился" на Донбасс

Американец сделал предложение девушке на акции «Бессмертный полк» в Нью‐Йорке 

360tv.ru 1 час назад
В окружении советских и американских ветеранов, во время акции «Бессмертный полк», один из исторических реконструкторов Роб Белл сделал предложение своей девушке Триш ДеАрмонд у мемориала павшим во Второй мировой войне в Battery Park. Об этом сообщил ТАСС.
Шествие в Нью-Йорке прошло 5 мая. 32-летний Роб Белл и его девушка были одеты в военную форму советских войск. Выступая с речью у мемориала, он рассказал, почему начал увлекаться «живой историей», поблагодарил ветеранов за их борьбу, организаторов, акции и своих коллег по реконструкции.
Заканчивая речь, Белл попросил свою возлюбленную подойти поближе. Он рассказал, как Триш многие годы помогала ему с историческими исследованиями, проводила уйму времени в поездках на тематические сборы.
Отдельное спасибо я бы хотел сказать своей девушке Триш, которая была всегда со мной рядом. И я хочу быть с тобой еще дольше и прошу тебя стать моей женой
— Роб Белл.
Заключив, Роб протянул Триш открытую коробочку с кольцом. Она ответила «да».
Накануне Дня Победы по всему миру проходят акции «Бессмертный полк», на которых люди выходят с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как региональная акция превратилась в международное движение — в материале «360».
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