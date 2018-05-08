В Кремле не рассматривают вопрос о действиях казаков на митинге 5 мая

Дмитрий Песков не стал давать оценку действиям казаков на несанкционированном митинге 5 мая. Пресс-секретарь президента России, отвечая на вопросы журналистов, переадресовал правоохранителям вопрос о действиях людей в казачьей одежде в ходе акции оппозиции.

Не согласованный с властями митинг прошел на Пушкинской площади. За час до его начала площадь заняли представители Национально-освободительного движения и люди в казачьей форме, у некоторых из них были нагайки. Впоследствии между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.

Вопрос, почему полиция не принимала никаких мер, Дмитрий Песков посоветовал адресовать правоохранительным органам. «Речь шла о несанкционированном митинге. Правоохранительные органы обеспечивали порядок и законность», — добавил пресс-секретарь президента.

Глава совета Михаил Федотов в интервью Business FM пообещал выяснить, почему вооруженные казаки оказались в месте проведения протестной акции. По его словам, важно также понять, что это были за люди. При этом он отметил, что «запросы будут направлены во все регионы, где проходили протестные акции». Максим Шевченко, в свою очередь, заявил радиостанции, что хочет «разобраться конкретно по поводу избиения москвичей непонятными людьми в центре Москвы».

По словам Пескова, член СПЧ не обращался в Кремль с таким запросом. Шевченко же отметил, что «не может никуда посылать запросы». «У нас в СПЧ есть только два государственных чиновника — Федотов и Лантратова. Формально какие-то бумаги подписывают только они», — сказал он.

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников 8 мая заявил, что «люди в одежде казаков, проявившие агрессию против участников несанкционированной акции, не имеют отношения к властям и не должны были там находиться».

Атаман Москвы, Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Андрей Шустров отказался от комментариев Business FM. На сайте общества сообщается, что 5 мая казаки не охраняли порядок на территории столицы. «Несколько человек пришли на концерт „Московская весна“, где было запланировано выступление коллектива с казачьим репертуаром. Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию. В каких-либо противоправных действиях они не участвовали», — говорится в сообщении.