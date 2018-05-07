Глава СПЧ о казаках с нагайками: ничего бы не случилось, если бы митинг был согласован

После субботней несогласованной акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве соцсети наводнили фотографии, на которых неизвестные люди в казачьей форме бьют митингующих нагайками.

«Казаки» бьют вышедших на акцию «Он нам не царь» москвичей. Лучшие фотографии московских корреспондентов «Новой» с акции 5 мая. Остальные тут:https://t.co/bR5IZEJGov pic.twitter.com/JVp5toF2SI

— Новая Газета (@novaya_gazeta) 6 мая 2018 г.

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— Могу сказать одно: когда происходит митинг, не согласованный с местными властями, как то предусмотрено законом, возникают всевозможные проблемы. В данном случае эти проблемы, к сожалению, возникли. Это усугубилось еще тем, что в месте, где собрались митингующие, находились также казаки и НОДовцы. Это, безусловно, спровоцировало какие-то конфликты, в том числе драки. Мы сейчас будем выяснять подробности, отсматривать видеоматериалы, просить, чтобы нам предоставили в том числе служебные видеозаписи. Хотелось бы понять, что это за люди, как и почему они туда попали, что там происходило, кто кого бил.

— Полиция не должна была, наверное, допускать такой самосуд?

— Безусловно, это главная задача полиции — развести конфликтующие стороны и не допустить нарушения порядка. Насколько она с этим справилась, посмотрим.

— А действия этих казаков, которые, как рассказывают, нагайками участников акции избивали…

— Понимаете, меня «рассказывают» не устраивает. Я хочу видеть видеозаписи, всю видеозапись от начала до конца, чтобы понять, кто кого бил, как бил и как на это реагировали представители органов правопорядка. Если никак не реагировали, значит, они должны быть наказаны. Если они реагировали неадекватно, значит, они должны быть наказаны. Если они реагировали адекватно и законно, значит, к ним никаких претензий. Но это все нужно очень внимательным, тщательнейшим образом разбирать, чем совет и займется. Причем нас интересуют события не только в Москве, ведь СПЧ — это совет не при мэрии Москвы , а при президенте РФ, нас интересует общая ситуация по всей стране. Поэтому запросы будут направлены во все регионы, где проходили протестные акции. Но еще раз хочу подчеркнуть: когда протестная акция проходит согласованно, то есть местные власти и организаторы договариваются о том, где они проведут это мероприятие, тогда никаких проблем ни у кого не возникает.

Как пишет The Bell, «казаки», участвовавшие в разгоне акции «Он нам не царь» в Москве, получают многомиллионное финансирование. По информации издания, на эти деньги организуют тренинги по задержаниям на массовых акциях. Журналисты издания нашли три госконтракта, по которым некому «Центральному казачьему войску» было перечислено от мэрии Москвы почти 16 млн рублей. По сведениям The Bell, летом добровольцы с нагайками планируют обеспечивать безопасность на матчах чемпионата мира по футболу.

Атаман Москвы, Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Андрей Шустров отказался дать комментарий Business FM. «Все на сайте ЦКВ, там все ответы на вопросы. Я интервью не даю», — сказал он.

На сайте общества написано, что 5 мая казаки Центрального казачьего войска не осуществляли охрану общественного порядка на территории Москвы, в том числе на Пушкинской площади. «Несколько казаков Центрального казачьего войска пришли на концерт „Московская весна“, где было запланировано выступление коллектива с казачьим репертуаром. Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды. Казаки традиционно являются защитниками Отечества. В каких-либо противоправных действиях казаки Центрального казачьего войска не участвовали», — говорится в официальном сообщении.