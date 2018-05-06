Член СПЧ требует срочного созыва совета в связи с задержаниями на акциях «Он нам не царь»

Член СПЧ Максим Шевченко потребовал срочно созвать Совет по правам человека в связи со вчерашними протестными акциями и массовыми задержаниями. В частности, как отмечает

"Эхо Москвы" , Шевченко обратил внимание, что полиции и Росгвардии помогали задерживать протестующих казаки.

Шевченко призвал «разобраться» с деятельностью казаков. Он также подчеркнул, что на заседании СПЧ обязательно должны присутствовать пострадавшие во время задержаний, а также представители СМИ.

Накануне вечером сообщения о массовых жестких задержаниях прокомментировал глава Совета по правам человека Михаил Федотов . Он заявил

"Интерфаксу" : «Главный вывод не меняется: лучший способ предотвратить несогласованную акцию — это ее согласовать. Но для этого нужно желание обеих сторон: и властей, и организаторов. Когда любая из этих сторон сознательно уходит от нахождения компромиссного решения, тогда возникают проблемы».

По данным сайта мониторинга «ОВД-Инфо», в 23 городах России на акциях «Он нам не царь» задержали более 1600 человек. В Москве — 704, в Петербурге — 229, в Челябинске — 164. Таким образом, нынешний день превзошел по числу задержаний 26 марта 2017 года, когда Навальный провел похожую масштабную акцию против коррупции.

Поступали сообщения о задержании несовершеннолетних, а также журналистов. «МБХ-Медиа» сообщает, что корреспонденту Александру Скрыльникову, который вёл трансляцию с Тверской и получил дубинкой от полицейского во время прямого эфира, диагностировали ушиб грудной клетки.