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Член СПЧ требует срочного созыва совета в связи с задержаниями на акциях «Он нам не царь»
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Член СПЧ требует срочного созыва совета в связи с задержаниями на акциях «Он нам не царь» 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Член СПЧ Максим Шевченко потребовал срочно созвать Совет по правам человека в связи со вчерашними протестными акциями и массовыми задержаниями. В частности, как отмечает
"Эхо Москвы", Шевченко обратил внимание, что полиции и Росгвардии помогали задерживать протестующих казаки.
Шевченко призвал «разобраться» с деятельностью казаков. Он также подчеркнул, что на заседании СПЧ обязательно должны присутствовать пострадавшие во время задержаний, а также представители СМИ.
Накануне вечером сообщения о массовых жестких задержаниях прокомментировал глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Он заявил
"Интерфаксу": «Главный вывод не меняется: лучший способ предотвратить несогласованную акцию — это ее согласовать. Но для этого нужно желание обеих сторон: и властей, и организаторов. Когда любая из этих сторон сознательно уходит от нахождения компромиссного решения, тогда возникают проблемы».
По данным сайта мониторинга «ОВД-Инфо», в 23 городах России на акциях «Он нам не царь» задержали более 1600 человек. В Москве — 704, в Петербурге — 229, в Челябинске — 164. Таким образом, нынешний день превзошел по числу задержаний 26 марта 2017 года, когда Навальный провел похожую масштабную акцию против коррупции.
Поступали сообщения о задержании несовершеннолетних, а также журналистов. «МБХ-Медиа» сообщает, что корреспонденту Александру Скрыльникову, который вёл трансляцию с Тверской и получил дубинкой от полицейского во время прямого эфира, диагностировали ушиб грудной клетки.
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