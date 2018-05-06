Интернет СМИ: 1,5 тысяч человек задержаны на вчерашних акциях протеста 

Около 1,5 тысяч человек задержаны на вчерашних акциях протеста в нескольких российских городах. Это данные интернет-СМИ. По информации полиции, в несогласованной акции на Пушкинской площади и Страстном бульваре в Москве участвовали около полутора тысяч митингующих. Задержано 300 человек. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что видели, как людей били резиновыми дубинками, тащили по асфальту в автозаки. В частности, такие жалобы поступали из Астрахани и Челябинска. Одному из участников акции, по словам правозащитников, предположительно сломали два ребра. На фотографиях в интернете люди в казачьей форме избивают нагайками и кастетами митингующих. На других снимках — силовики в полном омбундировании скручивают подростков. Их на неразрешенной властями акции было большинство. Инициатор протеста — оппозиционер Алексей Навальный. Его задержали в Москве. На политика составили два протокола, в том числе за неповиновение полиции и отпустили. Суд пройдёт в пятницу.