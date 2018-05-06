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В Китае прошли акции кормящих матерей
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В Китае прошли акции кормящих матерей 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
В китайской провинции Гонконг молодые матери устроили своеобразную акцию протеста против консервативных норм своих сограждан. Женщины сели на городскую площадь и стали прилюдно кормить своих малышей, сообщает «Euronews».
Фото: Euronews
Акция была направлена против устоявшихся негласных правил, согласно которым матерям не следует кормить своих новорожденных в общественных местах. Женщины считают, что им не нужны специальные комнаты матерей в публичных заведениях, они в праве кормить дитя в любом месте.
Власти Гонконга объявили, что поддерживают движение матерей за свободное кормление. Однако далеко не все жители автономии согласны с доводами женщин и чиновников.
Читайте нашу статью о грудном вскармливании: Кормить ли ребенка грудным молоком
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