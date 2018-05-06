В Китае прошли акции кормящих матерей

В китайской провинции Гонконг молодые матери устроили своеобразную акцию протеста против консервативных норм своих сограждан. Женщины сели на городскую площадь и стали прилюдно кормить своих малышей, сообщает «Euronews».

Фото: Euronews

Акция была направлена против устоявшихся негласных правил, согласно которым матерям не следует кормить своих новорожденных в общественных местах. Женщины считают, что им не нужны специальные комнаты матерей в публичных заведениях, они в праве кормить дитя в любом месте.

Власти Гонконга объявили, что поддерживают движение матерей за свободное кормление. Однако далеко не все жители автономии согласны с доводами женщин и чиновников.

Читайте нашу статью о грудном вскармливании: Кормить ли ребенка грудным молоком