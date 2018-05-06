Фотограф целый месяц снимала камерой стоимостью 1 доллар, и вот что получилось

Когда Скайлер Адамс поняла, что намного больше озабочена тем, чтобы купить новое и дорогое оборудование, чем самими фотографиями, она решила провести эксперимент. Девушка купила камеру Canon Sure Shot за один доллар и просроченную пленку Fujifilm Superia 400 за два доллара и поставила перед собой цель снимать один месяц.

«Я захотела бросить вызов своей слабости приобретать разные устройства, поэтому решила снимать в течение месяца на камеру за 1 доллар, — пишет она. — Я была приятно удивлена качеством снимков, сделанных на 38-мм объектив. То, что в камере можно выставить ISO, позволяет мне играть с композицией. Очень много времени у меня занимал поиск хорошего света».

Источник: Bored Panda

На обработку пленки девушка потратила 8 долларов, так что в общем реализация проекта обошлась Скайлер в 11 долларов.

Существует распространенное заблуждение — чтобы сделать действительно хороший кадр, необходима дорогостоящая техника. Однако Скайлер доказала, что даже с дешевой аппаратурой можно делать отличные фотографии — конечно, если вы обладаете необходимыми для этого навыками.

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