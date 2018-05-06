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В Хорватии продолжается рост цен на квартиры
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В Хорватии продолжается рост цен на квартиры 

Prian.ru 59 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным портала Crozilla.com, по сравнению с 2015 годом самый значительный рост цен наблюдался в Шибенике — на 26,7%. Средняя стоимость квартиры здесь составляет €1760 за кв.м, пишет Total Croatia News. Самой высокой стоимость апартаментов остается в Дубровнике, где в апреле продавцы запрашивали за квартиры в среднем €3900 за кв.м. Это на 4% выше, чем годом ранее и на 28% больше по сравнению с 2016 годом. Несмотря на то, что Сплит оказался городом, где квартиры за год подорожали больше всего (+17,4%), в месячном исчислении здесь наблюдался небольшой спад — на 0,5%. Средняя стоимость апартаментов составила €2680 за кв.м. Одним из самых дорогих городов остается Опатия, здесь средняя стоимость квадратного метра равняется €2920. И это несмотря на месячный спад в 0,3% в и годовой спад в 0,9%. В Загребе средняя стоимость квартиры в апреле увеличилась на 1,1% в месячном и на 8,4% в годовом исчислении, достигнув €1810 за «квадрат».
Напомним, что иностранцы предпочитают покупать квартиры в Загребе, а также в Пуле, Сплите, Макарска и Задаре.
В нашей базе — более 200 предложений по продаже недвижимости в Хорватии.
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