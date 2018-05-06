Смотрим топ-15 снимков с акции сторонников Навального в Челябинске 

Около четырёх тысяч человек побывали на протестном митинге в Челябинске 5 мая. Акция, организованная сторонниками Алексея Навального, проходила в разных городах страны. Южноуральцам она запомнится огромным количеством полицейских, столкновениями силовиков с протестующими и массовыми задержаниями. На месте работал фотограф сайта 74.ru. Смотрим подборку лучших кадров с митинга.
Протестный митинг не был согласован с администрацией Челябинска
Участники акции собрались у памятника Курчатову, где их уже ждали полицейские
Начальник УМВД города лично следил за задержаниями
Колонна прошла к Алому Полю, но полицейские закрыли вход живой стеной
Живая стена «выросла» и возле храма Александра Невского
В парк не пускали ни молодых, ни пожилых
Не мешали полицейские только мирной обрезке деревьев
и отдыхающих никто не трогал
Некоторых бунтовщиков усмиряли дубинками и волоком тащили к автозакам
Большинство участников акции добровольно сдавались полицейским
Автозаки заполнялись мгновенно
Мальчишка впервые увидел столько людей в форме
Другие дети с интересом наблюдали, как заламывают руки участникам акции
В толпе было много студентов и школьников
74.ru провёл онлайн-репортаж с мероприятия. Полную хронику акции, фото задержаний и видео шествия смотрите на нашем сайте.