Смотрим топ-15 снимков с акции сторонников Навального в Челябинске

Около четырёх тысяч человек побывали на протестном митинге в Челябинске 5 мая. Акция, организованная сторонниками Алексея Навального , проходила в разных городах страны. Южноуральцам она запомнится огромным количеством полицейских, столкновениями силовиков с протестующими и массовыми задержаниями. На месте работал фотограф сайта 74.ru. Смотрим подборку лучших кадров с митинга.

Протестный митинг не был согласован с администрацией Челябинска

Участники акции собрались у памятника Курчатову, где их уже ждали полицейские

Начальник УМВД города лично следил за задержаниями

Колонна прошла к Алому Полю, но полицейские закрыли вход живой стеной

Живая стена «выросла» и возле храма Александра Невского

В парк не пускали ни молодых, ни пожилых

Не мешали полицейские только мирной обрезке деревьев

и отдыхающих никто не трогал

Некоторых бунтовщиков усмиряли дубинками и волоком тащили к автозакам

Большинство участников акции добровольно сдавались полицейским

Автозаки заполнялись мгновенно

Мальчишка впервые увидел столько людей в форме

Другие дети с интересом наблюдали, как заламывают руки участникам акции

В толпе было много студентов и школьников

74.ru провёл онлайн-репортаж с мероприятия. Полную хронику акции, фото задержаний и видео шествия смотрите на нашем сайте.