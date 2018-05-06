Не революция, но инновация. Разработка учёных облегчит добычу трудной нефти

Более 40% запасов нефти в России относят к трудноизвлекаемым. Ученые из национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» разработали новый экономичный и не наносящий вреда экологии способ увеличения добычи для таких месторождений. Для растворения накопившихся в трубе скважины твердых отложений они предложили нагрев под действием высокочастотного электрического тока.

Обычно для добычи трудноизвлекаемых углеводородов приходится воздействовать на пласт с помощью химических реагентов, нагретого пара или акустических волн. Специалисты из МИФИ предложили нестандартное решение. В проходящую внутри скважины обсадную трубу помещают катушку из проводов. После этого с помощью сильного переменного магнитного поля нагревают до более чем 120 градусов Цельсия небольшой участок трубы. При этом отложения на её внутренних стенках отваливаются, насосы откачивают их вместе с нефтью. Затем катушку перемещают выше или ниже, нагревают другой участок и так далее, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.

«Отдачу скважин с высоковязкой нефтью можно увеличить без использования дорогих и экологически опасных методов», — уверен соавтор разработки, профессор отделения лазерных и плазменных технологий МИФИ Алексей Пономаренко.

По его словам, популярный у нефтяников метод увеличения отдачи месторождения — частично разобрать скважину и опустить в неё оборудование для прогрева пласта на всю его толщину — связан с огромными энергозатратами. Другой способ — с помощью специального реагента вызвать химическую реакцию с выделением большого количества тепла. При этом энергозатраты меньше, но экологические последствия очень неприятные. Третий вариант — счищать отложения с внутренней поверхности трубы с помощью дистанционно управляемых скребков — связан с огромными трудозатратами. К тому же в этом случае внутри перфорационных отверстий, сквозь которые нефть из пласта «продавливается» внутрь обсадной трубы, всё равно остаются отложения. Эти затвердевшие тяжелые компоненты нефти затрудняют добычу.

«Преимущество нашего метода в том, что тепловая обработка трубы происходит без прерывания работы скважины. При этом мы не допускаем накопления отложений, снижения пропускной способности перфорационных отверстий», — пояснил Алексей Пономаренко.

По словам ученого, применение технологии позволит отечественным нефтяникам сэкономить миллионы рублей. Так как, если нефтяная скважина засоряется, её эксплуатацию зачастую приостанавливают. Испытания макета устройства прошли в лаборатории МИФИ. Сейчас ученые разрабатывают для него корпус и оптимизируют конструкцию.

Завлабораторией трудноизвлекаемых запасов углеводородов Института проблем нефти и газа РАН Наталья Скибицкая считает, что разработанная в МИФИ технология эффективнее применения скребков.

«Действительно, проблема есть. Асфальтосмолопарафины при добыче тяжелой нефти забивают перфорационные отверстия и трубы, снижают дебет скважины. Время от времени добычу останавливают и чистят скважину скребком или растворителями. Предложенный способ — это, конечно, не революция, но инновация», — заявила Наталья Скибицкая.

Доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и газа имени Губкина Алексей Деньгаев опасается, что установка нового оборудования внутри скважины может увеличить аварийность. По его мнению, пока непонятно, как повлияет на уже имеющиеся контрольно-измерительные приборы дополнительный источник питания.