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Цены на жилье в Сан-Франциско взлетели на 23% за год
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Цены на жилье в Сан-Франциско взлетели на 23% за год 

Prian.ru 1 час назад
С марта по апрель 2018 года средняя стоимость жилья в Сан-Франциско повысилась на $55 000 и достигла $1,665 млн Это на 23% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Paragon Real Estate Group, пишет Mansion Global.
Интересно, что самый значительный подъем цен наблюдался в более доступных городских районах. Например, в Bayview было отмечено самое существенное подорожание с 2011 года — на 18,3% в годовом исчислении. Средняя стоимость жилья здесь достигла $822 500.
А в районе Inner Mission (+14,7%) к росту цен привела его трансформация в популярную у высококвалифицированных работников городскую среду, настоящее модное место.
Кстати, недвижимость Сан-Франциско за шесть лет подорожала на 106%.
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