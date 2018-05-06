Цены на жилье в Сан-Франциско взлетели на 23% за год

С марта по апрель 2018 года средняя стоимость жилья в Сан-Франциско повысилась на $55 000 и достигла $1,665 млн Это на 23% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Paragon Real Estate Group, пишет Mansion Global.

Интересно, что самый значительный подъем цен наблюдался в более доступных городских районах. Например, в Bayview было отмечено самое существенное подорожание с 2011 года — на 18,3% в годовом исчислении. Средняя стоимость жилья здесь достигла $822 500.

А в районе Inner Mission (+14,7%) к росту цен привела его трансформация в популярную у высококвалифицированных работников городскую среду, настоящее модное место.

Кстати, недвижимость Сан-Франциско за шесть лет подорожала на 106%.