В Москве стартовал «Бессмертный полк»

На акцию в столице России вышли тысячи людей.

В российской столице началось шествие «Бессмертного полка». В мероприятии участвуют тысячи людей, они несут портреты своих родственников, которые внесли свой вклад в Победу.

Некоторые участники акции одеты в форму советских солдат. В шествии участвуют люди всех возрастов, в том числе маленькие дети. Помимо портретов своих сражавшихся на полях Великой отечественной войны родственников, шествующие несут цветы, георгиевские ленты и воздушные шары.