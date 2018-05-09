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В Москве стартовал «Бессмертный полк»
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Путин пришел на помощь бабушке-ветерану

В Москве стартовал «Бессмертный полк» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На акцию в столице России вышли тысячи людей.
В российской столице началось шествие «Бессмертного полка». В мероприятии участвуют тысячи людей, они несут портреты своих родственников, которые внесли свой вклад в Победу.
Некоторые участники акции одеты в форму советских солдат. В шествии участвуют люди всех возрастов, в том числе маленькие дети. Помимо портретов своих сражавшихся на полях Великой отечественной войны родственников, шествующие несут цветы, георгиевские ленты и воздушные шары.
Акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы проходит во многих российских городах. В ней традиционно принимают участие сотни тысяч людей. «Бессмертный полк» состоялся и в других странах мира, в том числе в США, Великобритании и Китае.
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