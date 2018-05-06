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В Чили впервые прошелся «Бессмертный полк»
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В Чили впервые прошелся «Бессмертный полк» 

Мир24 32 минуты назад
В Чили впервые прошла акция «Бессмертный полк», сообщает «МИР 24».
Перед шествием в Русской православной церкви столицы Сантьяго состоялась панихида по погибшим в войне. После этого участники «Бессмертного полка» прошлись до одной из площадей города. Сначала в колонне было всего 40 человек, но к окончанию акции число участников увеличилось в пять раз.
Также акция «Бессмертный полк» состоялась в бразильском Сан— Паулу. Там она проходит второй год подряд. Участники акции собрались на территории генерального консульства России.
Уже третий год подряд участники «Бессмертного полка» прошлись и в аргентинскйо столице Буэнос-Айресе.
В 2017 году география «Бессмертного полка» охватила более 50 стран. В этом году она расширилась.
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