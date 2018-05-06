В Чили впервые прошелся «Бессмертный полк»

Чили впервые прошла акция «Бессмертный полк», сообщает «МИР 24».

Перед шествием в Русской православной церкви столицы Сантьяго состоялась панихида по погибшим в войне. После этого участники «Бессмертного полка» прошлись до одной из площадей города. Сначала в колонне было всего 40 человек, но к окончанию акции число участников увеличилось в пять раз.

Также акция «Бессмертный полк» состоялась в бразильском Сан— Паулу. Там она проходит второй год подряд. Участники акции собрались на территории генерального консульства России

Уже третий год подряд участники «Бессмертного полка» прошлись и в аргентинскйо столице Буэнос-Айресе

В 2017 году география «Бессмертного полка» охватила более 50 стран. В этом году она расширилась.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ