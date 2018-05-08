Что можно купить в России за 100 юаней?

Россия — северный сосед Китая , поэтому она вызывает интерес у большого числа китайцев. В последние годы процветают торгово-экономические связи между нашими странами. Жители Китая едут в Россию, чтобы быстро разбогатеть и заработать русских денег. Однако есть вопрос, требующий обсуждения. Каковы цены в России на данный момент и что можно купить там на 100 китайских юаней?

Сначала обсудим курс рубля к юаню. Сейчас один юань примерно равен десяти рублям, соответственно 100 юаней — 1000 рублей. Средний доход россиян составляет примерно 50 000 рублей в месяц. В столице Москве и во втором крупнейшем городе Санкт-Петербурге доход населения выше, примерно 70 000 рублей или 7000 юаней. Эта цифра равна доходам населения Пекина и Шанхая двухлетней давности.

Советское прошлое сделало Россию страной, которая опирается на тяжелую промышленность, а легкая промышленность недостаточно развита. Посмотрим на уровень цен в России и выясним, что можно купить на 100 юаней. Рассмотрим стоимость товаров, необходимых для жизни: еды, одежды, транспорта и проживания.

В Москве из еды дорого обойдутся овощи. В зимний период цена на помидоры может достигать 200 рублей за килограмм. Это приблизительно равно 10 юаням за полкилограмма. Стоимость на пекинскую капусту еще выше, а один острый зеленый перец стоит 10 рублей. Если в ресторане заказать ассорти из жареных овощей, то цена данного блюда будет примерно 50-60 юаней, а значит на 100 юаней можно взять только две тарелки. Для россиян основными мучными изделиями являются хлеб и макароны. Данные продукты более дешевые. Цена за килограмм макарон меньше двух юаней, такая же стоимость и у одной буханки обычного хлеба. Если Вы — фанат хлебобулочных изделий, то в России на 100 юаней сможете с лёгкостью питаться более 10 дней.

Говядина и свинина не очень дорогие. Цена за полкилограмма говядины — 15 юаней. Это в два раза ниже, по сравнению с Китаем. Полкилограмма свинины стоит 7-10 юаней. Курица немного дороже, килограмм может стоить примерно 30 юаней. Колбаса — 14-15 юаней за 500 г.

В основном из-за климатического и транспортного слагающих, российские фрукты намного дороже китайских. Это неоспоримый факт. За полкилограмма яблок необходимо заплатить больше десяти юаней. Значит на 100 юаней можно купить только 5 кг. Цена на персики примерно равна стоимости яблок.

Теперь поговорим о транспорте. Проезд в московском метро дешевый, купив специальную карту, Вы потратите 100 рублей за три поездки. Значит, чтобы два раза зайти в метро и один раз выйти, нужно заплатить три юаня. Бензин в России тоже относительно недорогой. Литр, в среднем, стоит больше 30 рублей, а в регионах, где цена на него самая высокая, не более 40 рублей, что равно 3-4 юаням.

Одежда. Традиционные шерстяные брюки российского производства в супермаркетах продаются за чуть больше чем 200 рублей. Цена на носки может составлять и 10 рублей, а может достигать 30-40. Конечно, более дорогие сделаны в Китае.

Цены на бытовую химию (зубную пасту, зубные щетки, шампуни) варьируются от 17 до 30 юаней, что не сильно отличается от цен Китая. Однако туалетная вода дешевле. За 100 юаней можно купить флакон отличных духов.

Все выше перечисленное — лишь небольшой обзор цен в России. Если говорить в целом, то в России довольно большой разброс цен. Что касается россиян с небольшим доходом, то для них некоторые товары могут быть довольно дорогостоящими. Однако в РФ хорошо развита система социального обеспечения. Население имеет медицинскую страховку, значит если Вы заболели, то государство оплатит Ваше лечение. В каждом доме 24 часа в сутки есть доступ к холодной и горячей воде, отопительный сезон длится 8 месяцев. Для людей с детьми действуют различные льготы и субсидии. Посещение государственных детских садов и школ бесплатное. При этом оплачиваются не только обучение, но и обеды.

Благодаря такой государственной поддержке люди с невысоким доходом могут позволить чувствовать себя комфортно и не жить под давлением. Зимой они попивают водку, приезжают на китайский остров Хайнань в отпуск. Разве есть повод для недовольства жизнью?