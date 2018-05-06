В американском городе Денвер прошла акция «Бессмертный полк»

Около двухсот человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в американском городе Денвер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора шествия Тахира Минуллина.

«Акция «Бессмертный полк» проводится в штате Колорадо в третий раз подряд. В прошлом году в ней принимали участие около 350 человек, сегодня собралось от 150 до 200», — сказал Минуллин.

По его словам, на снижение числа участников могла повлиять погода.

«Каждый год у нас перед 9 мая или снег, или дождь, поэтому многие люди, особенно престарелые, не могли приехать», — добавил он.