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В американском городе Денвер прошла акция «Бессмертный полк»
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В американском городе Денвер прошла акция «Бессмертный полк» 

RT на русском 1 час назад
Около двухсот человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в американском городе Денвер.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора шествия Тахира Минуллина.
«Акция «Бессмертный полк» проводится в штате Колорадо в третий раз подряд. В прошлом году в ней принимали участие около 350 человек, сегодня собралось от 150 до 200», — сказал Минуллин.
По его словам, на снижение числа участников могла повлиять погода.
«Каждый год у нас перед 9 мая или снег, или дождь, поэтому многие люди, особенно престарелые, не могли приехать», — добавил он.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в Токио, Мельбурне, Буэнос-Айресе и столице Кувейта. При этом в Нью-Йорке и Вашингтоне в шествии приняли участие около 3 тыс. человек.
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