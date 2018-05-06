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Шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне началось от Белого дома
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Шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне началось от Белого дома 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В городах США, включая американскую столицу, стартовала акция «Бессмертный полк».
В Вашингтоне шествие двинулось от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на главном проспекте страны. Они несут фотографии близких и родных, участвовавших во Второй мировой войне. На акции раздают георгиевские ленточки.
В шествии принимает участие российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
Позднее пройдет праздничный концерт.
В 2018 году проведение акции запланировано более чем в 20 городах США, передает РИА «Новости».
В Нью-Йорке проходит самое масштабное шествие, в нем принимают участие более тысячи человек. В этом городе «Бессмертный полк» проводится уже четвертый год.
В городах США акция проводится с 5 мая. 9 мая шествие состоится в Майами.
В 2018 году акция впервые состоится в Алабаме и Канзас-сити
Напомним, «Бессмертный полк» уже прошел в ряде стран, в частности, в Швейцарии и Австралии.
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