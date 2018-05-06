Шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне началось от Белого дома

В Вашингтоне шествие двинулось от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на главном проспекте страны. Они несут фотографии близких и родных, участвовавших во Второй мировой войне. На акции раздают георгиевские ленточки.

Позднее пройдет праздничный концерт.

В 2018 году проведение акции запланировано более чем в 20 городах США, передает РИА «Новости»

Нью-Йорке проходит самое масштабное шествие, в нем принимают участие более тысячи человек. В этом городе «Бессмертный полк» проводится уже четвертый год.

В городах США акция проводится с 5 мая. 9 мая шествие состоится в Майами

В 2018 году акция впервые состоится в Алабаме и Канзас-сити