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Доходы главы Тульской области в 2017 году снизились более чем на 1 млн рублей
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Доходы главы Тульской области в 2017 году снизились более чем на 1 млн рублей 

ТАСС 45 минут назад
ТУЛА, 5 мая. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2017 году заработал на 1,1 млн рублей меньше, чем в 2016 году, почти на 900 тыс. рублей снизился доход его супруги. Отчет о доходах и имуществе опубликован на портале правительства региона.
Алексей Дюмин заработал в 2017 году 5,6 млн рублей, тогда как в 2016 году его доход составлял 6,7 млн рублей. Доход его супруги снизился с 10,6 млн до 9,7 млн рублей.
Что касается имущества губернатора, то, согласно документам, изменений в сравнении с 2016 годом не произошло. Алексей Дюмин владеет земельным участком площадью 3127 кв. м, жилым домом площадью 152,9 кв. м, квартирой площадью 344 кв. м. Есть у главы региона автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска, два машиноместа по 19,3 и 19,1 кв. м, баня площадью 107,8 кв. м и часть здания площадью 60,7 кв. м.
В должность губернатора Тульской области Алексей Дюмин вступил 22 сентября 2016 года, получив на выборах 84,17% голосов избирателей. Он исполнял обязанности главы региона с 2 февраля того же года после отставки Владимира Груздева. Ранее Дюмин занимал пост заместителя министра обороны, работал в Службе безопасности президента РФ.
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