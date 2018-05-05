Доходы главы Тульской области в 2017 году снизились более чем на 1 млн рублей

ТУЛА, 5 мая. / ТАСС /. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2017 году заработал на 1,1 млн рублей меньше, чем в 2016 году, почти на 900 тыс. рублей снизился доход его супруги. Отчет о доходах и имуществе опубликован на портале правительства региона.

Алексей Дюмин заработал в 2017 году 5,6 млн рублей, тогда как в 2016 году его доход составлял 6,7 млн рублей. Доход его супруги снизился с 10,6 млн до 9,7 млн рублей.

Что касается имущества губернатора, то, согласно документам, изменений в сравнении с 2016 годом не произошло. Алексей Дюмин владеет земельным участком площадью 3127 кв. м, жилым домом площадью 152,9 кв. м, квартирой площадью 344 кв. м. Есть у главы региона автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска, два машиноместа по 19,3 и 19,1 кв. м, баня площадью 107,8 кв. м и часть здания площадью 60,7 кв. м.