Почти 3 тысячи человек участвуют в акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке и Вашингтоне

Акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке собрала более двух тысяч человек, став самой массовой с 2015 года. Об этом сообщил координатор акции, президент общества «Русская молодёжь Америки Игорь Кочан.

»По нашим данным, в шествии уже принимают участие около 2 тысяч человек — беспрецедентная цифра даже по сравнению с прошлым годом», — цитирует его ТАСС

Кочан отметил, что на последнем этапе шествия к акции «присоединятся советские и американские ветераны, пожелавшие также встать в строй с однополчанами».

США Анатолий Антонов. Кроме того, акция «Бессмертный полк» стартовала в Вашингтоне, в ней участвует посол России

По словам организатора мероприятия Екатерины Хилл, ожидается, что примерно 700 человек придут почтить память павших в борьбе с фашизмом.

Шествие завершится у мемориала Второй мировой войны на Национальном молле.