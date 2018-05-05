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Почти 3 тысячи человек участвуют в акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке и Вашингтоне
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Почти 3 тысячи человек участвуют в акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке и Вашингтоне 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке собрала более двух тысяч человек, став самой массовой с 2015 года. Об этом сообщил координатор акции, президент общества «Русская молодёжь Америки Игорь Кочан.
»По нашим данным, в шествии уже принимают участие около 2 тысяч человек — беспрецедентная цифра даже по сравнению с прошлым годом», — цитирует его ТАСС.
Кочан отметил, что на последнем этапе шествия к акции «присоединятся советские и американские ветераны, пожелавшие также встать в строй с однополчанами».
Кроме того, акция «Бессмертный полк» стартовала в Вашингтоне, в ней участвует посол России в США Анатолий Антонов.
По словам организатора мероприятия Екатерины Хилл, ожидается, что примерно 700 человек придут почтить память павших в борьбе с фашизмом.
Шествие завершится у мемориала Второй мировой войны на Национальном молле.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в Токио, Мельбурне и столице Кувейта.
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