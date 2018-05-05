По Нью-Йорку идет «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке уже четвертый год подряд.

В американском Нью-Йорке проходит шествие «Бессмертного полка». Участники акции пройдут по набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк.

Отмечается, что акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке уже четвертый год подряд. В прошлом году на улицы города вышли свыше тысячи человек.

Участники акции также возложат цветы к памятнику, ветеранам подарят цветы и в небо отпустят сотни белых воздушных шаров.