По Нью-Йорку идет «Бессмертный полк» 

Акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке уже четвертый год подряд.
В американском Нью-Йорке проходит шествие «Бессмертного полка». Участники акции пройдут по набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк.
Отмечается, что акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке уже четвертый год подряд. В прошлом году на улицы города вышли свыше тысячи человек.
Участники акции также возложат цветы к памятнику, ветеранам подарят цветы и в небо отпустят сотни белых воздушных шаров.
В этом году «Бессмертный полк» пройдет по 20 городам Соединенных Штатов, в том числе по Лос-Анджелесу, Чикаго, Сан-Франциско и Майами.