На акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке американец сделал девушке предложение

Во время акции «Бессмертный полк», прошедшей в Нью-Йорке в субботу, 5 мая, у мемориала павшим во Второй мировой войне в Бэттери-парк один из исторических реконструкторов, 32-летний Роб Белл, под аплодисменты окружающих сделал предложение своей девушке Триш ДеАрмонд.

Роб Белл, одетый в военную форму советского рядового, взял слово после того, как у мемориала выступили советские и американские ветераны. Он выразил благодарность ветеранам за Победу, организаторам «Бессмертного полка» и своим товарищам по исторической реконструкции. Затем он попросил свою возлюбленную, также одетую в форму советской военнослужащей, подойти поближе.

«Однако отдельное спасибо я бы хотел сказать своей девушке Триш, которая была всегда со мной рядом», — продолжил Роб. Он рассказал, что Триш помогала ему на протяжении многих лет, когда он только начал заниматься историческими исследованиями, она проводила по многу часов в поездках вместе с ним. «И я хочу быть с тобой еще дольше и прошу тебя стать моей женой», — сказал Роб и протянул Триш открытую коробочку с кольцом.

Девушка ответила согласием, а позже рассказала, что совершенно не ожидала в этот день услышать такой вопрос. «Это было очень волнительно и, конечно, я сказала „да“, и я очень счастлива», — заметила девушка.

Роб рассказал, что считает акцию «Бессмертный полк» отличной возможностью рассказать людям о реальных событиях тех лет. «Думаю, что я выбрал самое лучшее время и самых лучших людей, в окружении которых можно было бы сделать это предложение», — признался он.

Пока пара не определилась с датой свадьбы.