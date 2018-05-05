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В аэропорту Майами в первом квартале наблюдается рост грузооборота
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В аэропорту Майами в первом квартале наблюдается рост грузооборота 

AirCargoNews.ru 50 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Международный аэропорт Майами в первом квартале 2018 года зафиксировал рост грузового тоннажа на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают журналисты AVIAV.
Международные грузовые перевозки выросли на 1,8 проц. до 491,264 тонн, а внутренние грузовые перевозки подскочили на 19,1 проц. до 84,1 тыс. тонн, что в совокупности составило 575,444 тыс. тонн за три месяца, закончившихся в марте.
Только в марте общий объем грузов, за исключением почты, составил 196 862 тонны, что на 8,6 проц. больше по сравнению с аналогичным месяцем в 2017 году.
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