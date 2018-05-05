Ежемесячный отчёт об азиатских грузоперевозках: в марте рост трафика начал замедляться

В марте рост грузовых авиаперевозок у азиатских перевозчиков ослаб после медленного подъема после китайского Нового года и последовал за аналогичными тенденциями у своих европейских конкурентов и крупных хабов в регионе, пишет AVIAV.

Крупнейшая группа грузовых перевозчиков в регионе Cathay Pacific зафиксировала, что общий объем грузовых перевозок в марте увеличился на 4,9 процента в годовом исчислении до 1,1 млрд грузовых и почтовых доходов в тонно-километрах.

Хотя это все еще очень хороший уровень роста, он представляет собой замедление по сравнению с 2017 годом, а также первыми несколькими месяцами в этом году — за первые три месяца текущего года рост составил 7,7 проц.

Авиакомпания Cathay Pacific заявила, что подъём после китайского Нового года был медленнее, чем ожидалось. Следует также отметить, что в марте наблюдались жесткие зимние погодные условия в Европе и Северной Америке.

Коммерческий и грузовой директор Cathay Pacific Рональд Лам сказал: «Грузовые доходы продолжали развиваться в соответствии с нашими ожиданиями. По всей сети мы наблюдали высокий коэффициент загрузки и улучшенную прибыльность.

»Подъём спроса со стороны Гонконга и континентального Китая после китайского Нового года был медленнее, чем ожидалось, однако показатели транзитной перевозки грузов с индийского субконтинента, Европы, Японии и Юго-Восточной Азии оказались крайне мощными».

Несмотря на замедление темпов роста, группа авиакомпаний заметно увеличила коэффициент грузопотока до 70,7 проц. по сравнению с результатом в 70,3 проц. в марте 2017 года.

Следующий крупнейший в регионе грузовой авиаперевозчик Air China также наблюдал медленный рост, при этом грузооборот в течение месяца увеличился на 7,7 проц. в годовом исчислении до 653 млн тонн прибыли в тонно-километрах.

Данный результат отстает от роста за первые три месяца в 10,6 проц. Внутренний трафик снизился, а международный и региональный спрос продолжали увеличиваться. Коэффициент загрузки компании незначительно снизился до 53,4 проц. по сравнению с 55,3 проц. в прошлом году.

Вслед за этим SIA Cargo зарегистрировала небольшое снижение спроса на нефть на 0,8 проц. до 621 млн грузовых тонно-километров. Это сопоставимо с ростом в течение первых трех месяцев 4,5 проц. Мартовский коэффициент загрузки SIA Cargo снизился до 64,7 проц. по сравнению с показателем в 67,5 проц. годом ранее.

Компания China Southern, которая быстро росла в последние годы, наблюдала плоские показатели спроса на уровне 618 млн грузовых тонно-километров по сравнению с годом ранее. Это сопоставимо с ростом на 7,1 проц. в течение первых трех месяцев года.

Грузооборот Eva Air в марте вырос на 1,9 проц. — в соответствии с результатами до текущего момента 2018 года — а China Airlines зафиксировали рост на 0,2 проц. по сравнению с ростом на 2,1 проц. в течение первых трех месяцев.