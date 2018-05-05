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Координатора штаба Навального в Челябинске арестовали на 25 суток
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Координатора штаба Навального в Челябинске арестовали на 25 суток 

Newsru.com 42 минуты назад
Фото: Newsru.com
Центральный районный суд Челябинска арестовал координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского на 25 суток, сообщает
"ОВД-Инфо"
со ссылкой на руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. Челябинск в тройке по числу задержаний в день акции «Он нам не царь», впереди лишь Москва и Санкт-Петербург.
"ОВД-Инфо" полагает, что Золотаревского признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), обвинив в организации акции «Он нам не царь». Информации об этом на момент написания заметки нет.
В самой акции активист участия не принимал, сотрудники уголовного розыска задержали Золотаревского, как только он вышел из квартиры.
Вердикт Золотаревскому вынесен крайне оперативно. Большинство задержанных находятся в отделах полиции. А глава московского штаба Навального Николай Ляскин останется там  до понедельника
По данным «ОВД-Инфо» на 20:00, в 23 городах России на акциях «Он нам не царь» задержали более 1600 человек. В Москве — 704, в Петербурге — 229, в Челябинске — 164. Таким образом, нынешний день превзошел по числу задержаний 26 марта 2017 года, когда Навальный провел похожую масштабную акцию против коррупции.
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