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Участвовавшие в «Бессмертном полку» американцы спели «Катюшу» в Филадельфии
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Участвовавшие в «Бессмертном полку» американцы спели «Катюшу» в Филадельфии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Филадельфии в акции «Бессмертный полк» приняли участие свыше 400 человек, сообщил организатор шествия Виктор Поповкин.
«Бессмертный полк» двинулся от ратуши Филадельфии к набережной реки Делавэр, где пройдет «финальный митинг». Поповкин рассказал, что в акции приняли участие и американцы, которые исполняют песни, в том числе «Катюшу». Американцы поют на английском языке, хотя «многие слова произносят на русском», рассказал он.
Поповкин сообщил, что лично разговаривал с представителями городских властей, объяснив им «концепцию события». В итоге участникам акции разрешили пройти по главной торговой улице Филадельфии, была выделена охрана, перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.
Кроме того, организаторы акции оказались приятно удивлены тем, что городские власти выделили сцену, инженера по звуку, микрофоны, колонки. Поповкин сказал, что участники акции «очень тронуты вниманием города».
Однако его обескуражил отказ объединения ветеранов всех войн США принять участие в акции. Поповкин рассказал, что на приглашение ветераны ответили коротким смс, даже не объяснив причину отказа.
Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит и в других городах США, ключая Вашингтон.
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