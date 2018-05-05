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«Бессмертный полк» в Бостоне собрал сотни человек
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«Бессмертный полк» в Бостоне собрал сотни человек 

Мир24 1 час назад
В Бостоне (штат Массачусетс) в субботу проходит акция «Бессмертный полк», которая собрала около 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на представителя оргкомитета акции Кирилла Руселика.
«Мы проводим марш «Бессмертного полка» второй год подряд. Мы пригласили на марш не только российских ветеранов, но и американцев, чьи родственники участвовали во Второй мировой войне», — сказал Руселик.
Акция началась в 12:30 по местному времени (19:30 мск) в городском парке «Бостон коммонз». После окончания шествия будет организван концерт, прозвучат песни военных лет.
В США акции «Бессмертный полк» пройдут с 5 по 10 мая в 28 городах. В этом году георгафия продолжает расширяться. Впервые акции прошли в Женеве, итальянской Генуе и австралийском Мельбурне.
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