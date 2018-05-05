МВД: около 200 человек доставлены в полицию после несогласованной акции в Петербурге 

Около 200 участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге доставлены в отделения полиции, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Сегодня в Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции, в которой приняли участие около 2000 человек, сотрудниками полиции в отделы были доставлены около 200 активных участников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Ранее в МВД сообщили о задержании около 300 человек на несогласованной акции в центре Москвы.