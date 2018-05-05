Цифры свидетельствуют о резком падении интереса к акциям Навального

Активность людей на протестных акциях Алексея Навального существенно снизилась. Об этом свидетельствую данные региональных властей. Мероприятия в поддержку мессенджера Telegram или против реновации вызывали куда более заметный интерес у аудитории.

Интерес к протестным акциям блогера Алексея Навального начал резко сокращаться. Об этом свидетельствует падение численности участников подобных акций. Это особо заметно на фоне активности россиян на недавней акции в защиту мессенджера Telegram (по оценке наблюдателей, она собрала более 10 тысяч) или против реновации (в мае прошлого года на митинг пришли более 20 тысяч человек).

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая несанкционированной акции протеста. Кроме столицы блогер призывал сторонников выходить в субботу на улицы в других городах.

Для сравнения, на встречах Навального во время его поездок по регионам во время президентской избирательной кампании активность была заметно выше. В том же Новосибирске на встречу с блогером пришли 3500 человек, Хабаровске — 650 человек, Иркутске — 700.