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Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане подлежат налогообложению
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Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане подлежат налогообложению 

Прайм 52 минуты назад
БАКУ, 5 мая /ПРАЙМ/. Доходы, полученные от операций с криптовалютами в Азербайджане, подлежат налогообложению, заявил заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства по налогам Азербайджана Ниджат Иманов.
"Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане облагаются налогом. Это оформляется, как налог на прибыль для юридических лиц, и подоходный налог для физических лиц. Если кто-либо приобрел криптовалюту, а затем продал ее после того, как ее цена выросла, то эта сумма регистрируется как доход и соответственно должна быть привлечена к налогообложению", — сказал Иманов в ходе проходящего в субботу в Баку II Финансового и инвестиционного форума.
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в субботу торгуется на уровне более 9,9 тысячи долларов после сообщения о запуске банком Goldman Sachs торговли биткоин-фьючерсами.
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