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Жителям Ярославской области предложили бросить пить в День Победы
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Жителям Ярославской области предложили бросить пить в День Победы 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Необычную социальную акцию ко Дню Победы запустили в Рыбинске. Здесь жителям предлагают не выпивать в этот день. И вообще распрощаться с алкоголем в своей жизни.
«Спасибо деду за победу, но враг пошёл другим путём:он травит внуков алкоголеми убивает табаком!»
Такое стихотворение напечатано на плакате движения «Общее дело», активисты которого стремятся возродить духовную нравственность в России. Пока их плакаты в Ярославской области заметили только в Рыбинске. Также на листовке акции уточняется, что большинство алкогольных и табачных предприятий в стране принадлежат иностранцам.
Конечно, в этом году на 9 Мая запланированы и традиционные популярные акции как «Бессмертный полк», раздают георгиевские ленточки. И в Ярославле запустили победный трамвай.
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