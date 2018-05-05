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American Airlines приобретают CRJ900 и E175
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American Airlines приобретают CRJ900 и E175 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиакомпания American Airlines заказала 15 канадских самолетов регионального сообщения Bombardier CRJ900 и такое же количество бразильских Embraer 175. Их общая стоимость составляет более 1,4 миллиарда долларов США. Контракт включает дополнительный опцион на покупку 15 единиц CRJ900. Стоимость сделки с канадцами — 719 млн долларов США по каталожным ценам. Эксплуатантом CRJ900 станет PSA Airlines — дочернее предприятие American Airlines. Самолеты, предназначенные для перевозки 76 пассажиров, в т.ч. 12— в первом классе, с оснащением салона Atmosphère, характеризующегося большими багажными полками, начнут поставляться со второго квартала 2019. В свою очередь за 15 шт. Embraer 175 American Airlines заплатила 705 млн долларов. Их пользователем будет компания Envoy, принадлежащая American Airlines. Бразильские самолеты будет перевозить пассажиров в подобной конфигурации как у упомянутых выше CRJ900. Поставка будет реализована с марта до ноября следующего года. Вместе с тремя предыдущими заказами на Embraer 175, портфель American Airlines охватит 89 самолетов этой модели.
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