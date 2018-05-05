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Петрозаводчане высадили деревья на Кукковке и на Ключевой
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Петрозаводчане высадили деревья на Кукковке и на Ключевой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
Акции по озеленению проходят в микрорайонах карельской столицы.
Очередные посадки в рамках экологической акции «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» состоялись в субботу на Комсомольском проспекте, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы. Участие в них приняли члены Карельского регионального отделения общественной организации «Воспитанники комсомола — мое Отечество». Всего — около 40 человек. Специалисты провели для них подробный мастер-класс по посадке деревьев, научили определять видовую принадлежность берёз.
Всего в рамках акции сегодня на Комсомольском проспекте были высажены 25 берез. Работы в этом месте продолжатся на следующей неделе: будут посажены еще 45 берез и 7 вязов гладких.
Еще одна акция прошла сегодня на улице Петрова. Там были высажены клен остролистный и сирень. Всего — более 30 растений. В акции приняли участие ученики школы №33, жители соседних домов, сотрудники Администрации и депутаты Петросовета. Помимо посадки растений горожане также убрали скопившийся за зиму мусор с дворовой территории.
Напомним, в 17.00 8 мая начнется большое природоохранное мероприятие в Приозерном парке на набережной Варкауса, где появятся более 100 новых деревьев.
По материалам: ptzgovorit.ru
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