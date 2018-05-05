Псковичи с интересом читают брошюру «Улицы героев»

Волонтеры сегодня, 5 мая, поздравляли псковичей с Днем Победы, раздавая брошюры «Улицы героев», где опубликованы рассказы о 68 героях Советского Союза.

«Люди брали с удовольствием, благодарили, а мы видели, как на остановках они с интересом читают», — рассказал Андрей Моргунов, студент 4 курса Псков ГУ, участник губернаторского проекта #Команда2018. — Настроение было праздничным, наши ребята одеты в форму времен войны. Надеюсь, псковичи тоже остались довольны. Вечером снова продолжим акцию, и завтра тоже вновь выйдем на улицы города».