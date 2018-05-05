На митинге в Москве ОМОН избил «ФедералПресс»

Во время столкновений протестующих с полицией Иван попал под резиновые дубинки. Сейчас ему оказывается помощь.

По словам журналистов нашего агентства, как и Иван, выполнявших редакционное задание по освещению акции протеста, действия правоохранительных органов были жесткими. Сотрудники ОМОНа без разбора задерживали и били людей на Пушкинской площади.

Сейчас правоохранительные органы оттеснили протестующих с места проведения акции к улице Малая Дмитровка и ко входу в метро. Одни начали расходиться, другие продолжают кричать: «Позор! Позор! Позор!».