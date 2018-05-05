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На митинге в Москве ОМОН избил «ФедералПресс»
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На митинге в Москве ОМОН избил «ФедералПресс» 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время столкновений протестующих с полицией Иван попал под резиновые дубинки. Сейчас ему оказывается помощь.
По словам журналистов нашего агентства, как и Иван, выполнявших редакционное задание по освещению акции протеста, действия правоохранительных органов были жесткими. Сотрудники ОМОНа без разбора задерживали и били людей на Пушкинской площади.
Сейчас правоохранительные органы оттеснили протестующих с места проведения акции к улице Малая Дмитровка и ко входу в метро. Одни начали расходиться, другие продолжают кричать: «Позор! Позор! Позор!».
Напомним, акция протеста «Он нам не царь», инициированная оппозиционером Алексеем Навальным, проходит во многих городах России. Практически везде местные власти не согласовали проведение шествий и митингов. В ряде городов, как и в Москве, происходили задержания сторонников Навального. Некоторые активисты были задержаны еще до начала акции.
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