На митинге в Москве ОМОН избил «ФедералПресс» 

Во время столкновений протестующих с полицией Иван попал под резиновые дубинки. Сейчас ему оказывается помощь.
По словам журналистов нашего агентства, как и Иван, выполнявших редакционное задание по освещению акции протеста, действия правоохранительных органов были жесткими. Сотрудники ОМОНа без разбора задерживали и били людей на Пушкинской площади.
Сейчас правоохранительные органы оттеснили протестующих с места проведения акции к улице Малая Дмитровка и ко входу в метро. Одни начали расходиться, другие продолжают кричать: «Позор! Позор! Позор!».
Напомним, акция протеста «Он нам не царь», инициированная оппозиционером Алексеем Навальным, проходит во многих городах России. Практически везде местные власти не согласовали проведение шествий и митингов. В ряде городов, как и в Москве, происходили задержания сторонников Навального. Некоторые активисты были задержаны еще до начала акции.