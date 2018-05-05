Патриотический флешмоб: в Новочеркасске сложили из машин Вечный огонь

Новочеркасске на Соборной площади водители выстроили свои автомобили в фигуру Вечного огня, а затем одновременно включили фары. Патриотический флешмоб, посвященный победе над фашистами, прошёл накануне вечером.

Как рассказали организаторы, в акции приняли участие 160 автомобилистов.

— Это уже вторая подобная акция, проводимая на этой площади. С каждым разом уровень организации растёт, подготовка и сам флешмоб становятся более профессиональными. При этом организаторы всё более усложняют себе задачу как характером выстраиваемых фигур, так и количеством машин, — рассказал участник акции.