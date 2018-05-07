На митинге сторонников Навального в Челябинске задержали почти 200 человек 

Несанкционированный митинг в Челябинске закончился массовыми задержаниями. В минувшие выходные в городе прошла акция протеста. Несколько тысяч сторонников Навального устроили шествие в центре города. Несогласованные действия жестко пресекли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. В этот раз протестующие вышли к памятнику Курчатова. Поскольку акция была несанкционирована, всех координаторов челябинского штаба Навального отвезли в полицию еще до начала мероприятия. С самого утра стражи правопорядка оцепили всю территорию. Первые точечные задержания начали проводить буквально через несколько минут после начала митинга. Несмотря на то, что городские власти признали акцию незаконной, на улицу вышло больше 2 000 человек — в основном молодежь. Протестующие объединились в большую колонну и несанкционированный митинг перерос в стихийное шествие. Матвей Минибаев, корреспондент: «Митингующие организованной колонной двинулись в сторону Алого поля. Протестующие кричат лозунги против действующей власти и за свободный интернет. Но пока никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано. Сотрудники полиции предпочитают наблюдать со стороны». Завершить акцию протеста южноуральцы планировали в сквере на Алом поле. Но на подходе к площадке колонну остановили сотрудники полиции. Как только митингующие оказались на Алом поле, сразу же начались столкновения со стражами правопорядка. Центр города превратился в настоящую зону боевых действий. Полицейские задерживали практически всех. Буквально через 10 минут сотрудники полиции вызвали подкрепление. К разгону митингующих присоединился ОМОН. Идти на прямое столкновение с сотрудниками ОМОНа протестующие не решились. Большинство просто разошлись по домам. Тех, кто остался, доставили в отделение полиции. В общей сложности в Челябинске задержали около 200 человек. Это самая большая цифра после Москвы и Санкт— Петербурга. Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Facebook
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