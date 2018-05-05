В Чебоксарах арестован координатор штаба Алексея Навального

Чебоксарах на 10 суток за призыв к участию в протестной акции 5 мая арестован координатор штаба Алексея Навального Семен Кочкин.

По информации «Интерфакса», в отношении него составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения — нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

По словам оппозиционера, он повторно привлекается по данной статье. Также Семен Кочкин отметил, что сторонникам Алексея Навального не удалось обжаловать в суде отказ администрации Чебоксар согласовать место проведения акции.

Напомним, что 5 мая около 50 жителей Чебоксар вышли на несогласованную протестную акцию на площадь Республики. Сейчас там проходят выступления сторонников Алексея Навального. Правоохранители следят за возможными нарушениями порядка.

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