В Москве около 300 человек задержали на акции протеста «Он нам не царь»

В центре Москвы во время несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» полицейские задержали около 300 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД

Участников акции задерживали «за нарушения общественного порядка». Их отвозили в территориальные отделы полиции для последующего разбирательства.

В пресс-службе заявили, что в отношении задержанных «решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом».

Ранее в пресс-службе столичного главка сообщили, что Москве в акции протеста приняли участие около 1500 человек.