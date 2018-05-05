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В Москве около 300 человек задержали на акции протеста «Он нам не царь»
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В Москве около 300 человек задержали на акции протеста «Он нам не царь» 

Ведомости 53 минуты назад
В центре Москвы во время несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» полицейские задержали около 300 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Участников акции задерживали «за нарушения общественного порядка». Их отвозили в территориальные отделы полиции для последующего разбирательства.
В пресс-службе заявили, что в отношении задержанных «решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом».
Ранее в пресс-службе столичного главка сообщили, что Москве в акции протеста приняли участие около 1500 человек.
Однако по информации «ОВД-Инфо» на 19:00 мск, в Москве полицейские задержали 572 человека. Всего в 21 городе России задержали 1348 человек.
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