Оппозиция сообщает о задержании более 50 участников акции Навального в Петербурге

«В Петербурге задержано 54 человека, это данные от правозащитников и по смс-сообщениям людей, которые находятся в отделах», — сказал «ФедералПресс» координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров . Официальных данных о числе задержанных пока в распоряжении издания нет. Между тем, как сообщил депутат заксобрания Петербург Борис Вишневский , по его данным, речь идет о 60 задержанных.

Из-за протестующих движение в центре города сегодня было затруднено несколько часов. К 14:00 мск Дворцовая площадь, на который должна была начаться акция, была закрыта для прохода, по официальной версии, из-за внезапного переноса репетиции парада 9 мая. Еще одно излюбленное место сбора петербургских сторонников оппозиционера — бывший гайд-парк Марсово поле с утра был закрыт на проведение «работ по содержанию объекта культурного наследия федерального значения» — у монумента павших борцам революции высаживали цветы. Проходы через Марсово поле были закрыты металлическими ограждениями, а садово-парковые работы охраняли сотрудники Росгвардии.

В итоге оппозиционеры собирались в Александровском саду, напротив главного входа в Адмиралтейство. Оттуда они устроили шествие по Невскому проспекту, который частично был закрыт для ремонта, поэтому после набережной Мойки участники акции шли по проезжей части Невского, опрокидывая ограждения поставленные на время работ. Полиция им не препятствовала, но на подходе к площади Восстания сторонников Навального встретила цепь омоновцев, перекрывших проспект. В полицию потел мусор и бутылки с водой, но импровизированную баррикада из ремонтных заграждений их не слишком задержала. Протестующих оттеснили к станции метро «Маяковская», где началась задержания. Участники акции частично ушли с проезжей части на тротуары, а частично отошли по улице Марата. Отметим, что полиция при задержаниях действовала достаточно жестко, применяя дубинки.