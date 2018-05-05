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Согласованная в Иркутске акция Навального прошла без происшествий
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Навальный задержан в центре Москвы

Согласованная в Иркутске акция Навального прошла без происшествий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 5 мая — РИА Новости. Сторонники Алексея Навального в субботу провели в Иркутске согласованную с властями акцию, на которую собрались 250 человек, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
"Акция проводилась на площади 50-летия Октября под лозунгом «За право быть гражданином России», по данным мэрии она собрала 250 человек. Все прошло спокойно, без инцидентов", — сказал представитель администрации Иркутска.
Протестные акции проходят в субботу в ряде городов России. В Иркутске акцию согласовали на 250 участников. Организаторы — Иркутский штаб Навального — заявляют, что ней приняли участие около 500 человек. После митинга они прошли до сквера имени Кирова, где, как сообщил руководитель штаба Сергей Беспалов на своей странице в Facebook, «все спокойно гуляют».
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